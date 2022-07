De politierechter in Zwolle heeft vrijdag een taakstraf van 60 uur opgelegd aan de 44-jarige Bas V. uit Almelo omdat hij opruiende teksten in een Telegramgroep met de naam Boeren in Opstand heeft geplaatst. V. schreef op 27 juni onder meer dat het „complete oorlog” tegen het kabinet en premier Mark Rutte moest worden.