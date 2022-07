Bij de Decembermoorden in Suriname was volgens oud-president Desi Bouterse geen sprake van voorbedachten rade. Uit de getuigenis van de inmiddels overleden ex-militair Ruben Rozendaal is nooit gebleken dat er is vergaderd over het doden, zei de 76-jarige politicus vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep.