Politie wil boetes geblokkeerde automobilisten A35 kwijtschelden

Twee mensen die donderdag waren gestrand achter een boerenblokkade op knooppunt Azelo in Twente, hebben van agenten een bekeuring gekregen toen ze probeerden te keren en weg te rijden uit de file die was ontstaan. Maar de politie zelf is het daar niet mee eens. „We doen er alles aan om te voorkomen dat die bekeuringen doorgaan. We kijken of we ze uit de systemen kunnen halen. Als mensen slachtoffer zijn van een blokkade, hoeven ze daar niet nog een keer extra de dupe van te worden”, verklaart een politiewoordvoerster vrijdag.