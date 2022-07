De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,7 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat stelt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. Daarmee groeide de economie van het eurogebied iets sterker dan in het eerste kwartaal en ook meer dan economen hadden verwacht, ondanks de tegenwind van de hoge inflatie.