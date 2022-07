De wereldwijde verkoop van smartphones is in het tweede kwartaal naar het laagste niveau gedaald in twee jaar. Dat meldde marktonderzoeker Canalys. Met name in China stond de verkoop onder druk door de coronalockdowns, maar ook elders is de vraag zwakker omdat consumenten vanwege de hoge inflatie en zorgen over een economische recessie de hand meer op de knip houden.