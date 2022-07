Bij een brand in een hostel in Moskou zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. „Tralies voor de ramen zorgden ervoor dat mensen niet konden ontsnappen, dat is de belangrijkste reden dat mensen zijn gestorven”, zei het waarnemend hoofd van de Moskouse hulpdiensten, geciteerd door staatspersbureau TASS. Bovendien werkte het brandalarm niet en zou de nooduitgang zijn geblokkeerd.