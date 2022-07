Bedrijfsresultaten en inflatie eurozone centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het CBS liet alvast weten dat de inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde methode in juli weer is opgelopen tot 11,6 procent. In de afgelopen maanden liep de opmars van de consumentenprijzen juist wat terug tot een niveau van 9,9 procent in juni. Ook wordt het groeicijfer voor de economie van het eurogebied over het tweede kwartaal bekendgemaakt.