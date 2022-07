Hogere omzet voor verlichtingsproducent Signify

Verlichtingsproducent Signify heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet behaald, dankzij een sterke verkoop aan de professionele markt. Het bedrijf had wel te kampen met problemen door de lockdowns in China, moeilijkere marktomstandigheden in Oost-Europa door de oorlog in Oekraïne en het zwakkere consumentenvertrouwen. Daarnaast heeft Signify net als veel andere bedrijven last van de problemen in toeleveringsketens en de hoge energiekosten. Daardoor wordt de winstgevendheid geraakt, aldus Signify.