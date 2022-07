In de nacht van donderdag op vrijdag zijn voor zover bekend veertien boerenacties geweest bij wegen in Nederland. Het gaat hierbij om gedumpte troep of al dan niet aangestoken hooibalen, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De situatie op de weg valt vrijdagochtend mee, aldus de woordvoerder. Er zijn geen nieuwe door boeren opgeworpen blokkades die het verkeer hinderen.