Gebruikers van openbare zwembaden en sporthallen in de Duitse stad Hannover kunnen binnenkort alleen nog koud douchen. Het stadsbestuur heeft die en andere maatregelen genomen in een poging het energieverbruik te verminderen. „Iedere kilowattuur telt”, stelt de burgemeester van de stad die de huidige energiecrisis „onvoorspelbaar” noemt. Elders in Duitsland wordt onder meer verlichting bij monumenten uitgeschakeld.