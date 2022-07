De zeer grote brand die donderdagavond uitbrak in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in het Gelderse Beesd is onder controle. Er komt nog wel steeds rook vrij en er is nog steeds kans op stankoverlast, meldt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De komende uren is de brandweer nog bezig met nablussen.