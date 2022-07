In steeds meer open zwemwater duikt de ziekmakende bacterie blauwalg op, doordat het al een poos droog en warm is. Ook botulisme en zwemmersjeuk zijn waargenomen. De provincies en de waterschappen raden mensen die in de komende warme dagen in natuurwater willen duiken dringend aan om eerst op de site zwemwater.nl te kijken. Daarop staan alle goedgekeurde zwemlocaties van Nederland vermeld.