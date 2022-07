LTO akkoord met verkennend gesprek na toezegging Rutte, FDF niet

LTO Nederland wil volgende week toch een „verkennend gesprek” voeren over het stikstofbeleid. De land- en tuinbouworganisatie is daarmee akkoord gegaan. Voorzitter Sjaak van der Tak stelt in een verklaring dat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek heeft toegezegd dat er voor het kabinet „geen taboes zijn”. Dat had LTO als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het gesprek, dat wordt geleid door bemiddelaar Johan Remkes.