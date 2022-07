Eis 7 jaar cel voor doodsteken 17-jarige in Rozenburg

Tegen de 20-jarige Melvin T. is donderdag in de rechtbank in Dordrecht een gevangenisstraf van zeven jaar geëist voor het doodsteken van een 17-jarige jongen eind september 2020. T. en het slachtoffer hadden met nog meer mensen afgesproken op een parkeerplaats in Rozenburg, om een eerder uit de hand gelopen ruzie over een controller van een spelcomputer te sussen. Van sussen kwam het echter niet. Volgens de officier van justitie gingen de twee elkaar te lijf met een mes, waarna de jongen ter plekke overleed.