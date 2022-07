In een pand aan het Barcelonaplein in Amsterdam-Oost woedt donderdagmiddag een grote brand, meldt de Amsterdamse brandweer. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat zij rook hadden geïnhaleerd.