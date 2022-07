Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juli gedaald naar het laagste niveau ooit. Dat meldde de Europese Commissie. Het vertrouwen staat onder druk door de hoge inflatie die de koopkracht van huishoudens ondermijnt. Ook de zorgen over een economische recessie en de Russische gasleveringen drukken het sentiment. In de gehele Europese Unie zakte het consumentenvertrouwen eveneens naar het laagste niveau ooit.