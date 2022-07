Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft in het afgelopen halfjaar geprofiteerd van de wens om minder afhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen vanwege de oorlog in Oekraïne. Zowel publieke als private organisaties hadden daardoor meer geld over voor systemen die helpen bij de transitie naar schonere energie, wat het bedrijf meer opdrachten opleverde.