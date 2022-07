Autofabrikant Mitsubishi uitblinker op licht hogere Japanse beurs

Mitsubishi Motors heeft donderdag een koerssprong van 11 procent gemaakt op de aandelenbeurs in Tokio. Dat is de grootste dagwinst in zes jaar tijd. De Japanse autofabrikant verhoogde zijn verwachtingen voor de rest van het jaar na een forse stijging van de winst in het afgelopen kwartaal. Het concern dat veruit het grootste deel van zijn voertuigen verkoopt buiten de Japanse thuismarkt profiteerde onder meer van de goedkopere yen.