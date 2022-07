De A1 tussen Hengelo en Apeldoorn ter hoogte van Voorst (Gelderland) blijft waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag, verwacht een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Inmiddels is er een nieuwe aannemer gevonden die in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen met het opruimen van de rommel die daar woensdag uit protest gedumpt is door actievoerende boeren.