Zo’n vierhonderd kampeerders hebben woensdagavond een camping in Zuid-Frankrijk moeten verlaten vanwege een bosbrand die al meer dan 350 hectare in vlammen heeft doen opgaan. Vakantiegangers die op het gedeelte van de Huttopia camping in de Gorges du Verdon verbleven die moest worden geëvacueerd, zijn volgen lokale media opgevangen in het nabijgelegen dorpje Castellane.