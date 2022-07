Luxeconcern Kering heeft in het tweede kwartaal de omzet opgevoerd. Een prijsverhoging bij zijn belangrijkste modemerk Gucci hielp daarbij, want dat merk had veel last van de coronalockdowns in China. Meer toerisme naar Europa, waar veel toeristen in bijvoorbeeld Parijs of Milaan gaan shoppen, hielp de gevolgen van die lockdowns te compenseren.