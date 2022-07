Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de Veluwse gemeente Oldebroek is woedend over de aanval op een man, die dinsdag namens de gemeente omgekeerde vlaggen verwijderde in het dorp Wezep. De aangevallen man heeft aangifte gedaan bij de politie en de gemeente denkt woensdag hetzelfde te gaan doen, zo bevestigt een woordvoerster van Oldebroek na berichtgeving in De Stentor.