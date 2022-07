Geen schadevergoeding voor Zweeds slachtoffer ‘Tinder Swindler’

Een van de slachtoffers van de ‘Tinder Swindler’ krijgt geen schadevergoeding van ING. De Zweedse Pernilla Sjöholm was naar de rechter gestapt omdat ze vindt dat de bank zijn zorgplicht niet was nagekomen toen zij in november 2018 overboekingen deed aan een ING-rekeninghouder, naar later bleek een katvanger. De rechtbank Amsterdam oordeelt dat de bank „voldoende onderzoek heeft gedaan en dat zij niet wist dat derden, zoals de Zweedse vrouw, mogelijk gevaar liepen”. De bank is dus niet aansprakelijk, aldus de rechtbank woensdag.