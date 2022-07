KPN daalt op positief Damrak na kwartaalresultaten

KPN werd woensdag bijna 1 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs na een handelsupdate. Het telecomconcern wist in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck sprak van een „ommekeer” in de zakelijke markt. Farwerck wijst er wel op dat ook KPN niet immuun is voor de hoge inflatie. Als de kosten oplopen kan dat de kostenbesparingen van het bedrijf in de weg zitten.