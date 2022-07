Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix, een belangrijke leverancier van Apple, heeft gewaarschuwd voor een afnemende groei van de vraag naar geheugenchips en oplopende voorraden. Daarmee is er opnieuw een grote speler in de techwereld die alarm slaat over de toegenomen wereldwijde economische onzekerheid. Op de beurs in Seoul werd de boodschap slecht ontvangen.