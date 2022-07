De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak in Washington gezinspeeld op een terugkeer naar het Witte Huis. Hij klaagde opnieuw dat de laatste verkiezingen, die hij fors verloor, frauduleus zouden zijn geweest. „Misschien moeten we het gewoon nog een keer doen”, zei de Republikein onder applaus en gejuich van zijn publiek. „Misschien moeten we het nog maar een keer doen.”