Het besluit van de Europese Commissie om het komende halfjaar 15 procent aan gas te besparen is „verstandig en absoluut noodzakelijk”. Dat zegt Hans Grünfeld, voorzitter van VEMW, belangenbehartiger van de zakelijke energie- en watergebruikers. Wel vraagt hij zich af in hoeverre het plan „voldoende” is „om ons leven in Europa te kunnen voortzetten zoals gewend”.