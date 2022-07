Walmart raakte dinsdag ruim 8 procent aan waarde kwijt op de aandelenbeurzen in New York. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar omdat consumenten vanwege de hoge inflatie scherper op de uitgaven letten. Ook de aandelen van andere grote winkelketens zoals Target, Costco, Best Buy, Home Depot en webwinkel Amazon gingen mee omlaag en verloren tot 4,6 procent.