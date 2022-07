RVD zwijgt over Amsterdamse corpsplannen prinses Amalia

Het is niet bekend of prinses Amalia zich aansluit bij het studentencorps in Amsterdam, wanneer zij in de hoofdstad gaat studeren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil daar niet op reageren. De 18-jarige prinses liet in haar biografie weten dat ze dat graag zou willen. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) kwamen daags voor de fysieke inschrijving - leden moeten zich niet alleen online aanmelden maar ook in persoon - in het nieuws wegens vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens de lustrumviering.