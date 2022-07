Het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon gaat de prijzen voor zijn bezorg- en streamingdienst Prime in Europa verhogen. In Nederland waar Amazon voet aan de grond probeert te krijgen, blijft de prijs voor een Prime-lidmaatschap echter onveranderd, verklaarde een woordvoerster desgevraagd. Amazon biedt in Nederland een Prime-abonnement aan voor 2,99 euro per maand na een gratis proefmaand.