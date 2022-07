Jetten: EU-landen doordrongen van belang om snel gas te besparen

De EU-landen zijn „dicht bij een akkoord” over 15 procent vooralsnog vrijwillige besparingen op gas van augustus tot eind maart. „Alle EU-landen zijn doordrongen van het belang van besparingen op gas”, zei minister Rob Jetten bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Europese klimaat- en energieministers. Ze zullen naar verwachting een akkoord sluiten over een noodplan dat moet voorkomen dat huishoudens en essentiële voorzieningen als ziekenhuizen de komende winter letterlijk in de kou komen te staan indien Rusland de gastoevoer verder of helemaal afsluit.