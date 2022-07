Het aandeel Philips ging maandag stevig onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam na bekendmaking van de kwartaalcijfers. Het zorgtechnologiebedrijf kampte afgelopen kwartaal met de coronalockdowns in China en leveringsproblemen. Door die tegenwind is Philips negatiever geworden over de omzet voor heel dit jaar. Ook biotechnoloog Galapagos had het lastig op Beursplein 5 na een verkoopadvies door zakenbank Jefferies.