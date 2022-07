Een uitspraak van een gerechtshof in Oostenrijk geeft wintersporters die in Ischgl waren aan het begin van de coronapandemie hoop op eventuele compensatie. Het hof in Wenen vernietigde maandag een besluit van een lagere rechtbank die een Duitse schadeclaim afwees. Dit betekent dat de rechtbank in principe opnieuw naar de zaak moet kijken.