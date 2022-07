Kiev claimt uitschakeling Russische commandopost met Himars-raket

Oekraïne claimt dat zijn strijdkrachten in de nacht van zaterdag op zondag een Russische commandopost in de bezette stad Krasni Loetsj, in het Oekraïens ook bekend als Chroestalni, hebben uitgeschakeld met een Himars-raketaanval. De Amerikaanse precisiewapens zijn ingeslagen in een hotel waar hoge militairen verbleven, zo heeft Anton Herasjtsjenko, de adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken, bekendgemaakt op Telegram.