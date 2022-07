Evacuaties in zuiden van Lesbos door bosbrand

De Griekse autoriteiten hebben zaterdagmiddag inwoners en bezoekers van Vatera, in het zuiden van het Oost-Egeïsche eiland Lesbos, volgens lokale media opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Hun huizen worden bedreigd door een bosbrand die eerder op de dag uitbrak op een berg ten noorden van de badplaats. Het vuur verspreidde zich op twee fronten, ook in de richting van noordelijker gelegen dorp Vrisa. De dikke rookwolken zijn in de verre omtrek te zien.