In de eerste helft van dit jaar heeft in de provincie Zeeland de zon net zoveel geschenen als in de Spaanse stad Barcelona, heeft Weer.nl uitgezocht. Het KNMI-weerstation in Vlissingen heeft dit jaar al 1476 uur zon geregistreerd en daar komt tot het einde van de maand waarschijnlijk nog ongeveer 100 uur bij. Dat zou een nieuw record voor Nederland zijn.