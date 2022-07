Volgens de Oekraïense regering in Kiev heeft haar leger in de door Rusland bezette regio Cherson in het zuiden van het land meer dan duizend Russische soldaten omsingeld. Op donderdag zouden die soldaten tevergeefs hebben geprobeerd om een doorbraak te forceren, liet een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski vrijdagavond weten.