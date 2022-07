​De pont over het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen vaart af en aan deze donderdagochtend. Een rode vlag van een benzinestation wappert vrolijk aan de mast. In een tuin die grenst aan de Veerstoep maakt een fotograaf foto’s van een bruidspaar met bruidsmeisjes. De zon schijnt, het is warm. Tijdens de overvaart zijn twee conducteurs druk met het verkopen van kaartjes. Voor een auto kost het overzetten 1,95 euro, voetgangers betalen 80 cent.