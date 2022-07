In het Zuid-Hollandse Ter Aar zijn vrijdagavond negentien woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Oorzaak is een gaslekkage in een huis aan de A.G.M. van der Hoevenstraat. De brandweer roept mensen vanwege het gevaar dringend op uit het gebied te blijven. Omwonenden moeten wegblijven bij ramen en gordijnen sluiten.