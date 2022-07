De 18-jarige vrouw die in maart dit jaar de 22-jarige Jordy doodstak op een terras in Rosmalen wordt door het OM vervolgd voor doodslag. Het OM gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit noodweer, maar vervolgt haar toch omdat het gaat om „een zeer ernstig feit”, aldus het OM in een verklaring. „Ook voor de nabestaanden willen wij het oordeel over de vraag of er sprake is van noodweer voorleggen aan de rechtbank.”