Twee Nederlanders van rond de zestig zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk. Een derde inzittende, 54 jaar, raakte zwaargewond. Hun voertuig botste frontaal op een andere auto, waarin twee vrouwen en twee kinderen zaten. Zij liepen allen verwondingen op. Een 10-jarig kind is per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd, melden Franse media.