Rabobank gaat klanten geen negatieve rente meer in rekening brengen. Per 1 augustus schaft de bank de negatieve rente volledig af. De stap volgt op de renteverhoging van 0,5 procentpunt van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Met de rentestap is een einde gekomen aan een periode van acht jaar van negatieve rente in de eurozone.