Economische activiteit eurozone krimpt onverwacht in juli

De economische activiteit in de eurozone is in juli voor het eerst sinds de coronalockdowns aan het begin van 2021 gekrompen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De krimp wordt veroorzaakt door de hoge inflatie in het eurogebied die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook worstelen bedrijven met hoge inkoopkosten en personeelstekorten. De kans op een recessie in de eurozone is daarmee toegenomen.