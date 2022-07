Het van oorsprong Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft in het tweede kwartaal zowel geprofiteerd van de hoge energieprijzen als er last van gehad. Klanten, onder meer in Nederland, betaalden meer voor de energie die ze van het bedrijf afnamen. Tegelijkertijd werd er minder gas verkocht door warmer weer en consumenten en bedrijven die energie probeerden te besparen.