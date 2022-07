Boerenactivisten hebben plannen om vrijdag op twee locaties bij de Nijmeegse Vierdaagse aanwezig te zijn. Een ervan is Middelaar, zegt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever donderdag in een video. Dat is een dorp in Noord-Limburg, op de grens met Gelderland, dat langs de route van het wandelevenement ligt.