Amsterdamse beurs wint fors ondanks verrassende rentestap ECB

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een forse winst gesloten. Beleggers op het Damrak lijken weinig schrik te hebben gehad van de verrassend forse renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl hogere rentes doorgaans slecht zijn voor de waardering van aandelen. Elders in Europa eindigden de beurzen met minieme winsten of verliezen, en vooral in het door een politieke crisis geplaagde Italië gingen aandelen in de uitverkoop.