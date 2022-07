De kapitein van de watertaxi die donderdagmiddag in botsing kwam met een rondvaartboot bij de Erasmusbrug in Rotterdam, werkt al sinds 1993 bij het bedrijf. Het gaat om een erg ervaren kapitein, zo meldt Daan van der Have, een van de eigenaren van Watertaxi Rotterdam. Hij vindt het nog te vroeg om te speculeren over de schuldvraag. De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van het ongeluk op de Nieuwe Maas.