NZa: toestemming ggz-patiënten voor verzamelen gegevens niet nodig

Psychiaters en psychologen zijn niet wettelijk verplicht om hun patiënten toestemming te vragen voor het doorgeven van informatie over hun mentale welzijn aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zorgautoriteit gaat zorgvuldig met de gegevens om en de informatie is „bijna onmogelijk” te herleiden naar het individu, zegt een woordvoerster na berichtgeving over het verzamelen van patiëntgegevens donderdag in Trouw. De NZa betreurt dat over de privacy van patiënten onrust is ontstaan.