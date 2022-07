Alle zes mensen die in een watertaxi zaten, zijn uit het water gered nadat het vaartuig bij de Erasmusbrug in Rotterdam op een rondvaartboot was gebotst. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een kapitein en vijf passagiers. Onder hen was een kind. Ze zijn allen ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Niemand zou meer in de inmiddels gezonken watertaxi zitten.