VNG: asielplan is noodverband, wij willen structurele oplossingen

Gemeenten begrijpen dat het kabinet maatregelen moet nemen vanwege het gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. „Maar het zijn geen structurele oplossingen, en die willen we wel. Anders lijkt het erop dat we van noodverband naar noodverband gaan. Twee jaar geleden hebben we een plan opgesteld om de problemen structureel op te lossen, dat plan is tot op heden nog niet opgepakt”, laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag weten.